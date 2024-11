Monaco presenta il progetto legge per l’istituzione della riserva naturale regionale Lago di Bomba

Le riserve naturali sono state al centro dei lavori della II Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano Di Matteo. E’ iniziato in Regione Abruzzo l’iter legislativo del progetto di legge che propone l’istituzione della Riserva naturale regionale “Lago di Bomba”, presentato dal consigliere Alessio Monaco (All. Verdi Sinistra), e condiviso da tutti i Consiglieri del “Patto per l’Abruzzo”.

Sul punto è stato ascoltato il dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Giunta regionale, Sabatino Belmaggio. Il consigliere regionale Alessio Monaco (All. Verdi Sinistra) ha presentato il progetto di legge, di cui è primo firmatario, che chiede l’istituzione della Riserva naturale regionale Lago di Bomba.

Il confronto si è poi spostato sul pdl 12/2024 che intente modificare e integrare l’art. 25 della Legge Regionale 25 gennaio 2024, n.4, che ha variato l’estensione della Riserva naturale guidata “Borsacchio”. In audizione sul tema il sindaco di Roseto degli Abruzzi (TE), Mario Nugnes, e Fabio Celommi, referente di Italia Nostra Abruzzo. La Commissione ha, inoltre, approvato all’unanimità la risoluzione del consigliere regionale, Carla Mannetti (Lega Abruzzo), che chiede l’avvio di un tavolo di confronto per risolvere definitivamente il problema dello svincolo autostradale della A24 denominato “Tagliacozzo”, nel territorio del Comune di Carsoli, realizzato con un solo ingresso e una sola uscita, da e verso Roma. Rinviati gli altri punto all’ordine del giorno.

Nel pomeriggio si è riunito il Comitato per la Legislazione, presieduto da Carla Mannetti, che ha espresso parere favorevole all’unanimità sul progetto di Legge n. 31/2024 “Istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo”, che vede la consigliera Marilena Rossi (FdI) come proponente. Continuano poi le audizioni sulla parte esecutiva della legge regionale n. 32/2021, “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”. Sono stati ascoltati i Sindaci dei Comuni di Castelli (TE), Roccascalegna (CH), Molina Aterno (AQ), quest’ultimo in qualità di capofila Area Interna Gran Sasso – Valle Subequana. (red)

