L’Osservatorio nazionale del miele premia un apicoltore dell’Alto Molise

L’Alto Molise luogo ideale per allevare api da miele. Quello che era già abbastanza intuibile è ora certificato dall’Osservatorio nazionale del miele che infatti ha premiato un apicoltore di Agnone, Armando Li Quadri, della “Masseria Acquasalsa“. Il miele millefiori prodotto in agro di Agnone è risultato infatti finalista per il Molise e si è piazzato al quarto posto nella graduatoria finale. Un motivo di vanto e di orgoglio per l’apicoltore di Agnone, che sta seguendo anche un corso di formazione organizzato dalla Caritas diocesana di Trivento nell’apiario didattico voluto da don Alberto Conti a Castelguidone.

«Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto di tanta passione e tanto lavoro e siamo felici di condividerlo con Agnone e l’Alto Molise» ha commentato l’apicoltore alla notizia del premio. Acero montano, lupinella, biancospino, salice, addirittura l’aglio, sono solo alcuni dei pollini presenti nel miele millefiori di Agnone, che compongono uno spettro pollinico di qualità superiore, per un miele «con note che ricordano frutti trasformati, quali prugne, fichi e uvetta essiccati».

Caterina d’Alba