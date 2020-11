Luca Cordero di Montezemolo ad Agnone per una campana

Maglione di lana, camicia da montagna e mascherina. Un “travestimento” che non è riuscito tuttavia a nascondere l’identità di una persona nota al grande pubblico. Che cosa ci fa Luca Cordero di Montezemolo ad Agnone? Semplice, l’ex presidente della Ferrari ha attraversato mezza Italia per ritirare una campana forgiata “su misura”, come fosse un vestito di alta sartoria, nella nota azienda agnonese.

Il già presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, di Confindustria, Fiat e Maserati, nonché di Alitalia, si è recato nella cittadina dell’Alto Molise per prendere possesso della “sua” nuova campana che risuonerà, pare, in una villa di campagna.