Tentata estorsione ad uno spacciatore, tre misure cautelari in carcere

Tentata estorsione, eseguite tre misure cautelari dalla Squadra Mobile di Campobasso. Ai tre indagati viene contestato il delitto di tentata estorsione. All’esito delle indagine condotte dalla Polizia, coordinate dalla Procura, i tre soggetti avrebbero intimato aun giovane molisano, noto nel mondo dello spaccio di stupefacenti, di recarsi a Foggia e qui lo avrebbero indotto a consegnare una somma in denaro, debito che un altro spacciatore aveva contratto per l’acquisto di cocaina poi spacciata a Campobasso e provincia. I tre pregiudicati, appartenenti alla criminalità organizzata foggiana, evidentemente considerano il Molise come terra di conquista e di profitto illecito. Costoro, oltre ad avvinghiare i tossicomani locali nella morsa della dipendenza da sostanze stupefacenti, li tengono in pungo con debiti da cui non riescono più ad affrancarsi così da poterli utilizzare coinvolgendoli, con ricatti e minacce, in altre attività delittuose.

