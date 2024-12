Luci, musica e folclore: all’Italo Argentino la seconda edizione del ‘Firefolk’ (video)

Non solo fuochi ad Agnone per il fine settimana. Oltre ai tradizionali riti del 7 dicembre, che celebrano le fiamme in diverse regioni d’Italia, la città si prepara a un altro spettacolo di grande fascino. Domenica 8 dicembre, alle 17:30, nella sala ‘Paola Cerimele‘, il sipario del teatro Italo Argentino si alzerà sul Firefolk, il festival dedicato ai gruppi folcloristici.

Quest’anno l’evento vedrà protagonisti i Dragoni del Molise, padroni di casa, il gruppo A Shcaffette di Termoli e Li Matti de Montecò, formazione proveniente da Montecosaro, in provincia di Macerata. Un appuntamento quello in scena in collaborazione con Turismo è Cultura, Fitp Molise e grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che promette di celebrare tradizioni, musica e cultura con lo stesso calore che illumina i riti del giorno precedente.