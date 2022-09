Luoghi di spaccio e ritrovo di pregiudicati, sospese tre licenze nel Chietino

Due locali chiusi con provvedimento del Questore di Chieti, Francesco De Cicco, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in quanto divenuti luoghi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e ritrovo abituale di persone pericolose e pluripregiudicate. Lo comunica la divisione di Polizia amministrativa della Questura di Chieti. La decisione del Questore è scaturita in seguito ai ripetuti accertamenti posti in essere da Carabinieri, Finanza e Polizia. Il Questore ha emanato due provvedimenti di sospensione immediata per quindi giorni della licenza di esercizio per altrettanti locali del Chietino. Stesso provvedimento per un circolo privato ubicato nel centro di Fossacesia.

