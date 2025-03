Lupi a ridosso dell’abitato, ordinanza del sindaco: non lasciare fonti alimentari che potrebbero attirare i predatori

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha adottato tempestivamente misure di sicurezza per tutelare la popolazione e gli animali da compagnia, in seguito alla segnalazione di avvistamenti sporadici di lupi nelle vicinanze della foce del fiume Sangro. Il provvedimento, emesso il 4 marzo scorso, prevede iniziative di coordinamento con gli enti competenti per gestire l’eventuale presenza di questi animali nelle aree antropizzate, con l’obiettivo di ridurre i rischi per la sicurezza pubblica e la protezione degli animali domestici.

L’ordinanza prende spunto anche dalle indicazioni ricevute dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, a cui il Comune aveva chiesto pareri al riguardo, e comprende una serie di misure preventive, tra cui:

Evitare fonti alimentari che potrebbero attirare i lupi nelle vicinanze delle abitazioni, come rifiuti organici e cibo per animali.

Rimuovere microdiscariche e carcasse di animali lungo le aree abitate, comprese quelle del porto di Fossacesia e le scarpate stradali.

Proteggere gli animali da compagnia con recinzioni sicure e non lasciare cani incustoditi o legati in aree accessibili ai lupi.

Prestare attenzione durante la notte, soprattutto nei periodi di scarsa visibilità, mantenendo sgombre le aree limitrofe alle abitazioni da arbusti e vegetazione fitta.

In caso di avvistamenti di lupi con comportamento confidente o aggressivo, adottare forme di disturbo per allontanarli.

Il Comune ha incaricato la società Ecolan di provvedere alla pulizia dei rifiuti rinvenuti lungo le strade e nei luoghi pubblici, mentre il Comando della Polizia Locale di Fossacesia sta monitorando i siti di avvistamento, in coordinamento con le autorità competenti, tra cui i Carabinieri Forestali di Chieti, la Stazione dei Carabinieri di Fossacesia e la Polizia Provinciale di Chieti.

«La sicurezza della nostra città – ha spiegato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio- e il rispetto delle norme sugli animali sono le nostre priorità. Abbiamo attivato tutte le misure necessarie per gestire al meglio questa situazione e garantire un ambiente sicuro per tutti. Questo è un problema che, purtroppo, riguarda anche molti comuni vicino al nostro».

Per qualsiasi emergenza o segnalazione- informa l’ordinanza sindacale-i cittadini sono invitati a contattare il Comando della Polizia Locale di Fossacesia.