‘Fuoco al centro’, Chiara Gamberale porta ad Agnone Gramellini, Trevi, Sparaco e Ciabatti

Lo aveva annunciato con entusiasmo e determinazione durante la presentazione della candidatura di Agnone a Capitale della Cultura, tenutasi lo scorso marzo a Roma: Chiara Gamberale, scrittrice di fama nazionale e figlia di questa terra, ha mantenuto la promessa.

Il 2, 3 e 4 maggio, la città delle campane ospiterà il festival letterario ‘Fuoco al Centro. Letterature, Musica e Visioni’, un evento che si preannuncia come un vero e proprio punto di svolta per la scena culturale dell’Alto Molise. Ad inaugurare il festival, venerdì 2 maggio, sarà uno dei nomi più autorevoli del giornalismo e della letteratura contemporanea: Massimo Gramellini. Penna raffinata, editorialista del ‘Corriere della Sera’, autore di libri di successo come Fai bei sogni, Gramellini incarna il perfetto connubio tra la narrazione giornalistica e l’introspezione letteraria. Con lui, la scrittrice Simona Sparaco, nota per romanzi intensi e profondi come Nessuno sa di noi e Equazione di un amore. A moderare l’incontro sarà la stessa Chiara Gamberale, che con il suo stile empatico e diretto guiderà il pubblico in un dialogo di spessore su scrittura, emozioni e attualità.

Il festival proseguirà sabato 3 maggio con un altro appuntamento imperdibile: Chiara Gamberale salirà sul palco insieme a Teresa Ciabatti, autrice finalista al Premio Strega con La più amata. Due scrittrici che, attraverso le loro opere, scavano nell’animo umano, raccontandone le fragilità, le ossessioni e i desideri inespressi. A moderare il confronto sarà Giovanni Petta, saggista e scrittore. La serata si concluderà con un concerto di Erica Mou, cantautrice di talento capace di tradurre in musica l’intensità delle emozioni narrate nei libri.

Domenica 4 maggio il festival si chiuderà con un altro momento di grande valore culturale. Alle ore 11, Antonio Pascale ed Emanuele Trevi dialogheranno sotto la guida della giornalista e scrittrice Valentina Farinaccio. Pascale, con la sua scrittura ironica e tagliente, e Trevi, vincitore del Premio Strega con Due Vite, porteranno il pubblico in un viaggio che attraversa la letteratura, la società e la riflessione esistenziale.

Un festival per il futuro culturale – “Fuoco al Centro” non è solo un festival, ma un simbolo: l’idea che la cultura possa davvero diventare il cuore pulsante di un territorio, il motore di una rinascita collettiva. Oltre agli incontri letterari, venerdì e sabato ci saranno laboratori per bambini a cura di Paola Sasso, un’iniziativa che sottolinea l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella scoperta della lettura e della creatività. Agnone si candida così a diventare un polo culturale di riferimento, dimostrando che anche i piccoli centri possono ospitare eventi di altissimo livello. La promessa di Chiara Gamberale si è trasformata in realtà: ora il fuoco è davvero al centro, pronto a illuminare il futuro della letteratura in Molise e oltre.