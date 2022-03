Lutto, il ‘Caracciolo’ piange il medico gentiluomo Franco Paolini

“Il personale dell’Unità operativa complessa di Medicina interna e il servizio di Reumatologia rendono omaggio all’opera svolta nel nostro ospedale dal dottor Franco Paolini”. E’ il necrologio con il quale il primario del reparto di Medicina, Franco Paoletti e il suo staff annunciano e sono vicini alla famiglia del camice bianco abruzzese scomparso nella giornata di lunedì. Franco Paolini, 63 anni, originario di Sulmona, è deceduto all’ospedale ‘Santo Spirito’ di Pescara dove era ricoverato a causa di una malattia. Da luglio dello scorso anno prestava servizio come neurologo e allergologo nell’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone.

In precedenza aveva lavorato al centro medico ‘Sciuba’ di Sulmona. “Un professionista eccellente. Abbiamo sognato insieme per Agnone un centro di Allergologia. Non dimenticheremo mai i tuoi ultimi insegnamenti” scrivono dalla cittadina altomolisana. “Ci sono persone che se ne vanno in punta di piedi perché il garbo e la dolcezza non appartengono a questo mondo. Restano i ricordi lontani e sbiaditi di un periodo lontano. Mancherà il tuo sorriso” si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio sui social. Ed ancora: “Una persona riservata che amava fare del bene al prossimo”. I funerali di Franco Paolini si svolgeranno oggi, mercoledì 23 marzo, alle 11 nella chiesa della Santissima Annunziata di Sulmona.