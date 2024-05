Malfunzionamento dei freni, automezzo finisce in bilico su un muro di sostegno: rimosso dai Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta a Guardiaregia per un automezzo di circa 18 tonnellate che accidentalmente perdeva il controllo dell’impianto frenante e percorreva il viale dove era parcheggiato finendo rovinosamente la corsa contro un piccolo muro di sostegno, restando con l’avantreno sospeso.

A supporto sono intervenute anche due autogru dei Comandi Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia per rimuovere il pericolo e riportare l’automezzo in carreggiata. Fortunatamente non si è registrata nessuna conseguenza per le persone presenti.