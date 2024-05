Calcio Eccellenza: l’Agnonese tiene acceso il lumicino salvezza, ma serviranno due vittorie

Sarà necessario lo spareggio tra l’Olympia Agnonese e il Difesa Grande Termoli per stabilire la squadra che accederà ai play-out salvezza contro il Bojano. E’ quanto stabilito dopo l’ultima giornata di campionato, che ironia della sorte, ha visto di fronte proprio gli altomolisani e gli adriatici. L’incontro al ‘Cannarsa’ è terminato in parità (1-1) con le due compagini che hanno chiuso il torneo all’ultimo posto a pari punti (23). Dunque domenica prossima, probabilmente a Trivento, l’Olympia e il Difesa Grande si ritroveranno nuovamente avversari con la perdente che retrocederà direttamente in Promozione. La vincente affronterà in gara unica il Bojano in casa di quest’ultima che vanta un miglior piazzamento in classifica. L’altra sfida play-out sarà tra la Cliternina e il Campomarino. L’Isernia è stata promossa in serie D mentre l’Alto Casertano accede agli spareggi nazionali.

La classifica finale: Isernia 82, Alto Casertano 72, Guglionesi 53, Venafro 52, Gioiese 42, Sesto Campano, Castel di Sangro 41, San Pietro in Valle 38, Turris, Fortore 36, Ripalimosani 35, Bojano 32, Cliternina 28, Campomarino 27, Agnonese, Difesa Grande 23.