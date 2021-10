Malmenano e imbavagliano anziana per rapinarla, due donne arrestate dai Carabinieri

Una donna in carcere, l’altra ai domiciliari, accusate di tentata rapina aggravata in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ questo l’esito di una operazione dei Carabinieri di Campobasso su disposizione del Gip e richiesta della Procura. La vicenda risale a mesi fa, quando le due donne, in concorso, posero in essere una tentata rapina a danno di una 77enne di Campobasso. Utilizzando la tecnica del distacco del contatore elettrico, le due donne si introdussero in casa dell’anziana, evidentemente in cerca di soldi, aggredendo la stessa con calci e schiaffi, imbavagliandola e spintonandola a terra fino a procurarle una emorragia dal capo. Proprio l’abbondante flusso di sangue fece desistere le due donne che si diedero alla fuga. «Tale reato è strettamente legato alla diffusione di sostanze stupefacenti e alla ricerca di disponibilità economiche da parte di chi, di tali sostanze, non può fare a meno. L’autrice materiale dell’aggressione è indagata anche per il reato di spaccio» ha commentato il procuratore della Repubblica, Nicola D’Angelo.

