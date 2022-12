Malore a bordo di una nave, marittimo trasportato a terra dalla Guardia costiera

Nel primo pomeriggio di ieri il comandante di una nave mercantile italiana presente in rada a Vasto ha lanciato una richiesta di soccorso alla sala operativa della locale Guardia Costiera in quanto un membro dell’equipaggio di nazionalità indiana aveva bisogno di essere trasferito rapidamente in ospedale.

Immediatamente il personale, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Ortona, ha attivato le procedure di soccorso ed il marittimo veniva trasbordato sulla Motovedetta CP 538, in dotazione al Circomare, che in pochi minuti riusciva a trasferire il marittimo in porto a Vasto, dove con la collaborazione del Nostromo del porto, veniva consegnato alle cure mediche del personale del 118 che riteneva opportuno il trasferimento in ospedale..