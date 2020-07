Accusa un malore ed esce di strada. Finisce nel greto del fiume Volturno.

Incidente stradale a Monteroduni (Is). L’uomo alla guida è stato soccorso da alcuni passanti e successivamente dai Vigili del Fuoco, dal 118 e dai Carabinieri.



L’automobilista dopo essere stato stabilizzato e spostato in luogo sicuro

dai Vigili del fuoco è stato consegnato al personale del 118 per il successivo trasporto in ospedale a Isernia. Dalle prime informazioni circolate sembrerebbe non in pericolo di vita.