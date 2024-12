Maltempo: superata la fase critica, si va verso un sensibile miglioramento

SITUAZIONE: una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-orientale si contrappone ad un’area di alta pressione pressoché stabile sull’Europa centrale, relegando il flusso occidentale principale a latitudini più elevate. In tale contesto, sull’Italia domina una circolazione di fredde correnti nord-orientali che, con l’esaurimento delle residue precipitazioni sulle regioni meridionali e lungo il medio versante Adriatico, porterà ad un periodo relativamente stabile, con assenza di precipitazioni, poche nubi al Meridione e rischio nebbie ancora piuttosto contenuto. La ventilazione, sostenuta nord-orientale su gran parte del Paese, da sabato risulterà in generale attenuazione. Il campo termico vedrà minime ancora piuttosto basse, ma con valori massimi in graduale lieve aumento, specie al Centro-Nord.

Giovedì 26 dicembre 2024

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo;

Visibilità: nessun fenomeno significativo;

Temperature: nessuna variazione significativa;

Venti: forti;

Mari: molto mossi.

Venerdì 27 dicembre 2024

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo;

Visibilità: nessun fenomeno significativo;

Temperature: nessuna variazione significativa;

Venti: forti;

Mari: molto mossi.