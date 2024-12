Bloccati sul monte senza elettricità, gli spazzaneve a spinta si arrendono: richiesto l’intervento della turbina

E’ stato richiesto l’intervento della turbina della Provincia di Chieti, di stanza a Castiglione Messer Marino, per sbloccare la strada che conduce al “Rifugio del Cinghiale“.

Dalle prime indiscrezioni trapelate pare che in quella zona in montagna siano presenti diverse persone, rimaste bloccate sul posto a causa delle abbondanti nevicate, impossibilitate a scendere a valle. Nelle ultime ore si sarebbe verificata anche una interruzione dell’energia elettrica che ha fatto scattare l’emergenza.

I mezzi a spinta, i normali spazzaneve, già inviati dal Comune, non riescono a salire, per via degli enormi accumuli di neve che superano i due metri di neve in alcuni punti. Per questo motivo le autorità locali, in accordo con l’ente Provincia e notiziata la Prefettura competente, hanno inviato sul posto la turbina. Il mezzo dovrebbe riuscire a raggiungere, sia pure tra qualche ora, il ristorante per consentire alle persone sul posto di lasciare la struttura e soprattutto ai tecnici del gestore elettrico di giungere in prossimità degli impianti danneggiati dal maltempo e ripristinare l’erogazione della corrente.