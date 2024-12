Caldaia da riscaldamento in fiamme, i Vigili del fuoco evitano danni alla struttura

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con un’autopompa è intervenuta in Via San Giovanni a Campobasso per un incendio caldaia murale ubicata sul balcone di un’appartamento al quinto piano. L’intervento ha visto l’utilizzo di autorespiratori per il fumo derivato dall’ incendio della caldaia e si è riusciti ad evitare il propagarsi delle fiamme all’interno dell’abitazione e lo sviluppo di ulteriori danni. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme e dal fumo. Cause in corso di accertamento.

