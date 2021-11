Maltrattamenti in famiglia: marito violento allontanato da casa

Un 48enne di origini tunisine, ma residente da anni in Francavilla al Mare, è stato allontanato dalla Casa Familiare e sottoposto al Divieto di Avvicinamento nei confronti del proprio coniuge dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare che hanno eseguito la Misura Cautelare emessa da Tribunale – G.I.P. di Chieti per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo, sposato con giovane marocchina di anni 26, da tempo usava violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie. Atteggiamenti violenti che avvenivano anche alla presenza dei loro figli minorenni. In più occasioni la donna era costretta a ricorrere alle cure ospedaliere, dichiarando ai sanitari, sotto costrizione del coniuge, che le lesioni patite erano riconducibili ad incidenti accidentali domestici. Le indagini, avviate immediatamente dopo la denuncia della vittima, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto e per tale motivo l’A.G. competente emetteva idonea misura cautelare. Allo stato attuale il marito violento non potrà rientrare in casa ed avvicinarsi alla moglie.

