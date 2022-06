Mamma e figlia di 11 anni disperse in quota, salvate dal Soccorso alpino

Sono state recuperate dal Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese mamma e figlia di 11 anni che si erano smarrite nella tarda mattinata di oggi a Campo Imperatore (Aq). Le due escursioniste erano in località Carasolo, in prossimità dell’omonimo rifugio, tra Tornimparte e Lucoli, perché avevano perso il sentiero e si erano ritrovate in una radura.

La donna ha allertato i carabinieri che hanno attivato il protocollo dei soccorsi in montagna e hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, prontamente intervenuto con una squadra di terra, hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco di L’Aquila, che hanno fatto decollare anche un loro elicottero dall’aeroporto di Preturo.

La mamma e la figlia di 11 anni sono state rintracciate e recuperate sane e salve.