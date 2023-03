Maradona, ad Agnone arriva lo scrittore Guido Donadio e le opere dell’artista Jorit

Il grande artista Jorit, specializzato in street art, presenterà la sua collezione di lavori ad Agnone. Evento artistico-culturale di elevata portata quello che si terrà venerdì 24 marzo nel museo internazionale della Campana dei Marinelli (ore 18). L’evento, organizzato dall’associazione ‘I Parchi Letterari’, in collaborazione con la casa editoriale ‘GrausEdizioni’ e la Pontificia Marinelli vedrà la presentazione del libro ‘Maradona un dio mortale’ scritto da Guido Donadio. Scoprire il vero Maradona, il dio mortale del calcio, attraversando le fasi della vita e della carriera del Pibe de oro, l’obiettivo dell’autore nel saggio.

“Gli uomini adorano gli dèi quando sono nell’Olimpo – dice l’autore – ma godono maggiormente quando a questi capita di sporcarsi e, Maradona, è stato il ‘più umano degli dèi’, come lo definì Eduardo Galeano”. Ecco che al nome del Pipe de Oro si accosta l’opera di Ciro Cerulli, in arte Jorit, che nel 2017, a San Giovanni a Teduccio, quartiere degradato di Napoli, ha realizzato il grande murale dedicato a Diego Armando Maradona le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Con Jorit, nel museo della storica fonderia esporrà anche il pittore agnonese Enzo De Simone, in arte Hen-zo, che alla Mano de Dios ha rivolto particolare attenzione con numerosi ritratti dall’unicità indiscussa. All’originale iniziativa parteciperanno anche lo scrittore Francesco Paolo Tanzj e l’editore Pietro Graus. Dialogherà con l’autore del volume il regista Tonino Di Ciocco.

I quadri di Enzo De Simone in arte He-nzo