Poesia: concorso nazionale “Laura Carosella”, la premiazione a Palazzo Bonanni

Si terrà nella splendida cornice della sala conferenze di Palazzo Bonanni, nel cuore del centro storico di Agnone, la premiazione del primo concorso poetico nazionale dedicato a Laura Carosella, giornalista agnonese prematuramente scomparsa nel 2013, all’età di 29 anni. L’appuntamento è per sabato 25 marzo a partire dalle ore 16. L’evento è organizzato dall’Associazione MeToo in collaborazione con l’Associazione Nazionale Cavalieri Repubblica Italiana, l’Ordine dei giornalisti del Molise, la Consigliera di Parità regionale, la Confcommercio Molise, il Centro Servizi per il Volontariato e della Liberaluna Onlus.

Tra i principali promotori dell’iniziativa Pasqualino De Mattia che da anni si batte per promuovere la campagna “Non ti amo da morire” contro la violenza sulle donne attraverso la promozione e l’utilizzo di eventi culturali. Il ricavato delle quote di iscrizione al concorso poetico, pari a 10 euro, saranno devolute a Liberaluna onlus e quindi alle attività di sostegno alle donne abusate. Inoltre per sostenere le attività del centro antiviolenza Liberaluna, i genitori di Laura Carosella hanno messo a disposizione i proventi del libro ‘L’aurora in fondo al cuore’ scritto anni fa dalla figlia.

La premiazione del concorso vedrà la presenza di Marisa Garofalo, sorella di Lea Garofalo testimone di giustizia uccisa dalla ndrangheta. Quattro i vincitori del concorso i cui nomi saranno svelati nel corso della manifestazione, ai quali la giuria assegnerà premi-soggiorno in strutture turistiche dell’Alto Molise.