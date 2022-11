Marcia pacifista ad Agnone, il «grazie» del cardinale Zuppi: «Non siamo neutrali, siamo per la Pace»

«Non siamo neutrali, non siamo equidistanti: c’è un aggressore e c’è un aggredito. Noi siamo per la Pace». Sono le parole del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, inviate in un videomessaggio alla diocesi di Trivento che nei giorni scorsi ha portato in piazzo bambini, giovani, adulti e anziani per chiedere il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.

