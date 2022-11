Esplosione in lavanderia, un ferito: in azione il nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco

In mattinata una squadra di vigili del fuoco del comando di Campobasso è intervenuta all’interno di una lavanderia industriale sita in contrada Macchie in seguito allo scoppio di un macchinario di lavorazione avvenuto all’interno della attività. L’esplosione ha provocato il ferimento di una persona, presa in cura e trasportata in ospedale da personale medico del 118 intervenuto. Data la presenza di sostanze chimiche di lavorazione all’interno della attività, è stato necessario il coinvolgimento di personale vigili del fuoco del nucleo batteriologico chimico radiologico, che a scopo precauzionale ha effettuato verifiche atte ad escludere la presenza di fuoriuscita delle sostanze all’interno dei locali coinvolti dall’evento. Sull’accaduto indaga il nucleo investigativo antincendi dei Vigili del fuoco coordinato dall’autorità giudiziaria.

