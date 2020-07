Marijuana divisa in dosi, denunciato giovane molisano

Un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della compagnia Carabinieri di Bojano, nel corso della notte tra sabato e domenica, durante un controllo effettuato in Bojano, ha rinvenuto addosso ad un giovanissimo del luogo un modesto quantitativo si sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, suddivisa in dosi e verosimilmente pronta alla cessione a terzi. La successiva ed immediata attività perquisitiva estesa al veicolo in uso al ragazzo ed all’abitazione di residenza, non ha permesso di rinvenire altro stupefacente, ma il giovane è stato comunque deferito all’Autorità Giudiziaria di Campobasso, cui dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti (Art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90).

