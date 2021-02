Marijuana e hashish per uso personale, tre segnalati

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa di Via Croce, veniva inviata una pattuglia in zona Largo Duomo di Bojano, ove venivano sopresi alcuni giovanissimi del posto. Uno di loro, a seguito di attività perquisitiva, veniva trovato in possesso di stupefacente del tipo marijuana, in modica quantità. Anche per lui la segnalazione alla Prefettura del capoluogo era inevitabile, con il contestuale sequestro della sostanza.

Analoga sorte era toccata, non più tardi di lunedì, a due giovani pendolari, originari di Mirandola, cittadina in provincia di Modena, che decidevano di scendere alla Stazione Ferroviaria di Bojano ed immediatamente controllati da una pattuglia in servizio nel largo adiacente all’uscita. I due 40enni, mai notati in zona, venivano identificati ed asserivano essere diretti in zona mare per attività lavorativa. Ricorrendone i presupposti, entrambe venivano perquisiti e trovati in possesso di stupefacente del tipo hashish per un quantitativo di circa 2 grammi a testa.