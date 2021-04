Marketing, dallo storytelling agli slogan pubblicitari sull’abbigliamento

Nuove e vecchie strategie di marketing online e offline: dallo storytelling agli slogan pubblicitari sull’abbigliamento.

Il marketing e le strategie pubblicitarie si evolvono rapidamente seguendo il mutare dei tempi, delle abitudini e delle preferenze dei consumatori e l’avvento di nuove piattaforme sul web.

Eppure, non è detto che ciò che ha funzionato in passato debba essere accantonato e liquidato come “sorpassato”.

La mossa migliore è sempre quella di conservare gli aspetti migliori del passato per integrarli positivamente con il presente e il futuro.

Una delle strategie più recenti mette in campo lo stoytelling pensato per le aziende, ovvero la classica narrazione di una storia che sappia catturare l’attenzione del potenziale cliente.

Frasi, immagini e foto devono essere sapientemente raccolte e assemblate per dare vita a un racconto in grado di essere persuasivo e correlato al brand che si desidera promuovere.

Sul web, le story con la loro comunicazione visuale viaggiano alla velocità della luce e raggiungono in poco tempo migliaia di persone ma non devono essere l’unico canale di marketing.

Gli eventi e le fiere, infatti, rimangono un’utile occasione per promuovere se stessi, la propria azienda e i prodotti e servizi sul territorio di riferimento e non soltanto.

A questo proposito, la cartellonistica pubblicitaria si è evoluta nell’ambient marketing ovvero la capacità di sfruttare l’ambiente circostante in modo creativo per promuovere i brand.

Non dimentichiamo poi che, soprattutto per le piccole e medie imprese, rimane fondamentale il passaparola e l’opinione dei “clienti affezionati” che, soddisfatti, promuovono naturalmente il brand fra i loro amici e parenti oppure, nell’era di internet, con recensioni positive e discussioni sui social.

Le imprese non sono indifferenti all’importanza del passaparola e riservano sconti e promozioni dedicate ai clienti di lunga data per fidelizzarli e rinsaldare il rapporto.

Gli slogan pubblicitari continuano a mantenere il loro posto e a diffondersi non soltanto nel virtuale ma anche nell’offline.

Ne è un esempio la stampa di magliette personalizzate per divulgare il nome e il logo dell’azienda soprattutto durante le fiere e gli eventi, sia indossate dallo staff sia come omaggio per i clienti, contribuendo a farli sentire parte di una “grande famiglia”.

Capiamo quindi che le nuove e le vecchie strategie possono integrarsi alla perfezione poichè perseguono un obiettivo comune: fare in modo che il cliente si senta parte di un brand e ne condivida i valori.