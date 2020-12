Mascherine pagate e mai consegnate ad una casa di riposo, denunciato un truffatore

I Carabinieri della Stazione di Baranello hanno sgominato una truffa che ha riguardato la vendita di dispositivi di protezione individuale acquistati on-line da una casa di riposo per anziani del territorio, la cui titolare dopo aver corrisposto la somma ad una azienda della provincia di Perugia, non ha mai ottenuto la merce, presidi assolutamente indispensabili per gli operatori, costantemente a rischio contagio. Il titolare dell’azienda venditrice, un 66enne originario di Andria, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

