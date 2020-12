Positivo al Covid esce di casa, denunciato dai Carabinieri

A San Giuliano del Sannio, nel corso delle quotidiane attività di controllo del territorio, è stato sorpreso a piedi un 54enne residente, che nonostante due giorni prima fosse risultato positivo al COVID-19, noncurante delle restrizioni impostegli con la quarantena obbligatoria, andava naturalmente in giro, noncurante del rischio sia per la propria che altrui incolumità. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Campobasso per la violazione penale sancita dalle norme in vigore per l’emergenza epidemiologica in atto.

Correlati