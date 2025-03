Materiale detenuto irregolarmente, sequestrato un fucile da caccia e alcune cartucce

L’Aquila e provincia – Sono oltre 700 le persone identificate dai Carabinieri durante il weekend, che ha visto ulteriormente rafforzata la presenza di pattuglie dell’Arma sulle strade dell’intera provincia, in ottemperanza alle determinazioni condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di L’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo.

L’elevato numero di controlli effettuati, ha permesso ai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tagliacozzo di sequestrare un coltello a serramanico trovato addosso a un 56enne che, per tale motivo, è stato denunciato.

L’attività dei carabinieri si è concentrata anche sul contrasto allo spaccio di stupefacenti ed in tale contesto si inserisce la denuncia di una giovane donna, accusata dai carabinieri della Stazione di Avezzano di aver falsificato una prescrizione medica ed averla utilizzata per acquistare un farmaco contenente oppiacei. Sono tre, infine, i giovani assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura dai Carabinieri di Castel di Sangro poiché trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e di hashish per uso personale.

Ed è proprio per colpa degli stupefacenti che un 33enne italiano, sorpreso dai carabinieri della Stazione di Sassa con due dosi di cocaina per uso personale, si è visto revocare l’affidamento in prova al servizio sociale ed è stato accompagnato in carcere per finire di scontare la pena residua.

L’attività di controllo svolta sulle maggiori arterie stradali, ha visto i carabinieri sottoporre a verifica 479 veicoli ed elevare una trentina di sanzioni per violazioni del codice della strada. Sono 5 le patenti ritirate e 4 i veicoli sequestrati, così come 4 sono i documenti di circolazioni ritirati.

Molteplici anche i controlli effettuati con alcoltest in tutta la Provincia. Nel corso di tale attività, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tagliacozzo hanno segnalato all’Autorità giudiziaria un giovane automobilista per essersi rifiutato di sottoporsi al test. Per lui è scattato anche il sequestro dell’auto finalizzato alla confisca.

Cospicuo il numero dei controlli svolti a carico delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne.

Sono state incrementate anche le verifiche presso gli esercizi pubblici, oltre 50 quelle svolte nel fine settimana, e quelle a carico di cittadini che detengono legalmente armi da fuoco. Uno di tali controlli, effettuati dai Carabinieri della Stazione di Pescasseroli, ha portato al sequestro di un fucile da caccia e di alcune cartucce, materiale detenuto irregolarmente da un 65enne.

Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.