Mazza da baseball e martello frangi vetro sul motorino, denunciati due minori nel Vastese

I Carabinieri di San Salvo, dopo aver intensificato i servizi di prevenzione e repressione, specialmente nei pressi della Villa Comunale ove è avvenuta l’aggressione in danno di un giovane guineano, hanno identificato 5 minori e denunciati 2 alla competente Autorità Giudiziaria minorile in quanto trovati in possesso di alcuni oggetti atti ad offendere il cui porto in luogo pubblico è vietato dalla Legge. In particolare i minori denunciati, avevano a bordo dei propri ciclomotori una mazza da baseball ed un martello frangi vetro, sottoposti a sequestro.

Dovranno rispondere della violazione dell’art. 4 della L. 110 del 1975 che prevede la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi e dell’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

