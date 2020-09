Effrazione e tentato furto, è caccia alla banda della Mercedes grigia

Hanno dato esito negativo le ricerche, condotte nella serata di ieri dai Carabinieri di Agnone, di una Mercedes di colore grigio a bordo della quale si sarebbero dileguati i ladri che hanno tentato un colpo in appartamento in via Gualtiero. In un primo momento si è parlato di un tentativo di furto sventato da alcuni vicini che avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione presa di mira. In realtà si è appreso che la banda di delinquenti ha fatto effrazione, causando dei danni agli infissi esterni dell’abitazione, introducendosi all’interno dell’immobile. Pare, tuttavia, che non siano riusciti a rubare nulla, o al massimo poche cose di modesto valore, messi in fuga proprio dall’allarme lanciato dai vicini di casa.

La cosa sospetta è che la banda sembra agire a colpo sicuro, prendendo di mira sempre abitazioni vuote, come se i delinquenti sapessero che in quel momento in casa non c’è nessuno. Questo lascia presupporre che la banda monitori i movimenti dei padroni di casa o, piuttosto, che i ladri abbiano un complice del posto che conosce bene le abitudini dei suoi concittadini. Nella serata di ieri si è scatenata una vera caccia all’uomo sul territorio comunale di Agnone, con diverse pattuglie dell’Arma impegnate per tutta la notte nelle ricerche della ormai famosa Mercedes di colore grigio.

La battuta degli equipaggi del Norm e delle stazioni territoriali ha dato però esito negativo. Nessuna traccia del veicolo segnalato ormai ripetutamente dagli agnonesi. Il sospetto è che la vettura sia lasciata proprio ad Agnone, magari nascosta in qualche ricovero, per poter essere utilizzata al momento dai ladri.

Intanto la popolazione si interroga sulla reale efficacia dei sistemi di videosorveglianza che pure sono attivi in città. I controlli dell’Arma continueranno, ovviamente, senza interruzione. La raccomandazione delle autorità è quella di segnalare tempestivamente qualsiasi persona o veicolo sospetto contattando il 112.