Meno di cinquemila euro all’anno per gestire “Rio Verde”, bando già in scadenza

La sindaca Carmen Carfagna ha reso noto che è indetta un’asta pubblica per la concessione in locazione dell’area “Rio Verde” situata in località “Quarto” del Comune di Pescopennataro. Dopo il bando per l’affidamento della baita e dei relativi servizi in località Prato Gentile di Capracotta, tra l’altro in scadenza in questi giorni, un’altra opportunità gestionale si affaccia sul panorama dell’imprenditoria legata al turismo altomolisano.

Il Comune di Pescopennataro intende infatti affidare in gestione l’area attrezzata per le scampagnate in località “Rio Verde”, una delle mete tradizionalmente preferite dai turisti per passare del tempo al fresco in Alto Molise. Un classico è la scampagnata del Ferragosto, solo per fare un esempio, che attira a Pescopennataro migliaia di presenze. «L’area è stata di recente oggetto di lavori di rinnovamento e manutenzione riguardanti prevalentemente servizi igienici, locale pompe, tavoli, barbecue, percorsi pedonali, area giochi, isola ecologica, impianti di illuminazione esterna, fotovoltaico, videosorveglianza e wifi, che rendono possibile l’immediata fruibilità dell’area» spiega la sindaca Carfagna. Il gestore dell’area pic-nic dovrà occuparsi anche dell’accoglienza degli utenti, della gestione del parcheggio e dei servizi igienici, provvedere alla cessione in affitto dei tavoli ai clienti e alla fornitura e vendita della legna/carbonella. E ovviamente dovrà gestire anche il servizio bar e ristorazione nella struttura anch’essa rinnovata. La durata della locazione è di sei anni a far data dalla sottoscrizione del contratto che il Comune ipotizza di firmare entro il primo agosto prossimo, in modo tale da essere pronti con la fornitura dei servizi in vista dell’affluenza turistica. Il canone annuo posto a base d’asta è di quattromila e ottocento euro, anco meno, dunque, di quello previsto per la gestione della baita di Prato Gentile a Capracotta. «La procedura di selezione dei potenziali contraenti avverrà attraverso valutazione delle offerte, con aggiudicazione secondo il metodo del prezzo più alto rispetto alla base d’asta» spiegano dagli uffici del Municipio di Pescopennataro. Per poter partecipare alla selezione bisogna affrettarsi, perché la scadenza ultima è stata fissata alle ore 11 del 23 luglio prossimo. Poco più di una settimana di tempo, dunque, per tentare di riorganizzare le idee, trovare eventuali soci e partecipare al bando per l’assegnazione di una delle maggiori e più attrattive aree turistiche dell’Alto Molise. Una tempistica “stretta” che ha suscitato qualche malumore, come anche la scarsa visibilità data all’annuncio del bando. Certo è avvenuta, e ci mancherebbe altro, la pubblicazione sull’albo pretorio dei Comuni di zona, ma di fatto chi va a spulciare i siti web degli enti locali? Inoltre tale pubblicazione è avvenuta ad appena dieci giorni dalla scadenza del bando. Forse un tentativo di “volare basso” che però potrebbe essere letto come un deficit di trasparenza.