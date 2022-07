Vastogirardi mette al bando l’alcool in bottiglia e lattina, motivi di ordine pubblico

Proibizionismo, è questa la parola che risuona in Alto Molise, perché non siamo nel Maine di fine Ottocento, ma a Vastogirardi, nell’anno 2022, quello post pandemia. Tempi duri, in paese, per chiunque volesse organizzare manifestazioni pubbliche o eventi estivi. Perché nel piccolo centro dell’Alto Molise, infatti, è scattato il divieto di vendita di «alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine». Come se Vastogirardi fosse una metropoli in grado di attrarre milioni di turisti o anche di ospitare feroci scontri tra bande rivali, il responsabile comunale del settore specifico ha firmato l’ordinanza che mette al bando le “pericolose” lattine o le bottigliette in vetro che, oltre a contenere le bevande, possono notoriamente trasformarsi in insidiosi oggetti contundenti.

Il provvedimento si riferisce ad una direttiva emanata dal Ministero dell’Interno, tra l’altro piuttosto datata, e trasmessa alle Prefetture in materia di autorizzazioni di pubbliche manifestazioni che, nei piccoli centri dove non c’è un commissariato di Polizia, vengono appunto demandate al sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza. Proprio sulla base di quella circolare ministeriale il geometra comunale Angelo Rotolo, in qualità di responsabile dell’area non meglio specificata, ha disposto che dalla mezzanotte, per tutta l’estate, fino al 15 settembre prossimo, i locali di Vastogirardi non potranno vendere alcoolici o altre bevande in bottiglia e lattina. E sarà vietato anche portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, da parte di chiunque, bibite in bottiglia di vetro o lattine «acquistati in esercizi posti al di fuori del territorio comunale». Misure draconiane, dunque, a Vastogirardi, che fanno un po’ sorridere atteso che le cronache locali non riportano problemi di ordine pubblico negli ultimi decenni.

La messa al bando dell’alcol in bottiglia, inoltre, prevede delle sanzioni per gli eventuali contravventori: pena pecuniaria da venticinque a cinquecento euro, ma la sanzione scende a cento euro per chi sceglie il pagamento immediato in misura ridotta. Che sia solo un espediente pensato per fare cassa? L’atto è stato ovviamente pubblicato sull’albo pretorio del Comune, e trasmesso, per la sua esecuzione e i conseguenti provvedimenti alla Polizia municipale di Vastogirardi e alla stazione Carabinieri di San Pietro Avellana.