Mense scolastiche nel Chietino senza dispositivi antincendio scoperte dal Nas

Controlli dei Nas nelle mense scolastiche della regione Abruzzo. I controlli effettuati sono stati 60, distribuiti su tutte le province ed aventi ad oggetto sia mense scolastiche che centri cottura per la preparazione di pasti destinati alla refezione scolastica. Nel totale sono state riscontrate violazioni su 47 strutture, per lo più carenze igienico sanitarie e strutturali nei locali di sporzionamento pasti, ma anche nei locali adibiti a dispensa e nelle cucine (tra queste vi sono la presenza di muffa alle pareti, ragnatele e infiltrazioni).

In particolare:

Nel pescarese sono state rilevate carenze igienico sanitarie e documentali di minore entità rispetto alle altre province abruzzesi. Nell’aquilano riscontrate carenze anche relative alla rintracciabilità/tracciabilità delle materie prime utilizzate nonché mancato aggiornamento del DVR aziendale volto a prevenire il rischio da contaminazione da legionella, circostanze che hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative;

Nel chietino rilevate problematiche in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro per l’assenza di dispositivi antincendio e planimetrie con le indicazioni delle vie di esodo;

Nel teramano sono emerse carenze igienico sanitarie di maggiore entità nonché problematiche relative al mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo cui al sistema H.A.C.C.P. che hanno comportato l’erogazione di sanzioni amministrative.

Ne dà notizia la comandante del reparto Nas, la tenente Maria Rosaria Paduano.