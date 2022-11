Messa solenne e brindisi, l’Arma dei Carabinieri di Agnone celebra la Virgo Fidelis

La compagnia Carabinieri di Agnone celebra, insieme alla comunità locale, la Virgo Fidelis, la celeste patrona dei Carabinieri di tutta Italia. Una importante ricorrenza, ripristinata dallo scorso anno dal nuovo comandante, che ha anche lo scopo di avvicinare l’Arma dei Carabinieri alla popolazione dell’Alto Molise e di Agnone in particolare.

L’evento è in programma per il prossimo 21 novembre, alle ore 19, quando verrà celebrata una solenne messa presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Agnone, proprio in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis e dell’ottantunesimo anniversario della battaglia di Culqualber, nonché la giornata dell’orfano dei militari. Al termine della cerimonia sacra, alla quale parteciperanno i militari in servizio, quelli in congedo dell’associazione nazionale Carabinieri, rappresentanti delle istituzioni e della società, si terrà un brindisi d’onore presso il “Feni’s Bar” sempre ad Agnone.