Michela Cerbaso è l’espressione dei Giovani per Agnone Democratica nella lista Nuovo Sogno Agnonese

La collaborazione tra Giovani per Agnone Democratica e Nuovo Sogno Agnonese si fa sempre più stretta: «Michela Cerbaso è la nostra espressione all’interno della lista che vede Daniele Saia come candidato sindaco».

E’ quanto si legge in una nota diramata alla stampa dal movimento Giovani per Agnone Democratica a firma del coordinatore Enrico De Simone.

Il candidato sindaco, Daniele Saia

«Riponiamo piena fiducia nelle capacità di Michela e siamo sicuri possa interpretare al meglio le istanze giovanili. – continua De Simone – Il valore meritocratico è uno dei capisaldi della nostra linea politica e Michela ne è la rappresentazione, venendo dall’esperienza di segretaria del circolo PD cittadino. La sua forza e la sua determinazione da giovane donna impegnata politicamente sono un esempio per noi ed è per questo che le garantiremo tutto il nostro sostegno. Per credere, insieme, al Nuovo e Giovane Sogno Agnonese».