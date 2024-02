Mille anni di storia raccontati dalle monete di Pietrabbondante, la pubblicazione di Boccardi

“Pietrabbondante. I rinvenimenti numismatici dalle campagne di scavo 1959-2019“, è il titolo del volume dato alle stampe in questi giorni per la collana “Monumenti Antichi” dell’Accademia Nazionale dei Lincei. A curarne la pubblicazione Simone Boccardi, collaboratore dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte a Roma. Il testo analizza i rinvenimenti numismatici portati alla luce in sessant’anni di scavi, nel periodo che intercorre tra il 1959 e il 2019, nei pressi del santuario di Pietrabbondante, in Alto Molise.

Si tratta di un tesoro composto da quasi duemila monete che coprono un ampio ambito cronologico che si estende dal V secolo avanti Cristo al IV secolo dopo Cristo, quando il sito archeologico, a seguito del terremoto del 346, fu abbandonato dalle popolazioni di allora.

Simone Boccardi, laureato in Numismatica Antica presso l’Università di RomaTre, si è specializzato in Beni Archeologici con una tesi su materiale romano-imperiale del Medagliere del Museo Nazionale Romano, con cui collabora dal 2012. È dottore di ricerca in Scienze dell’Antichità presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con un’analisi di ripostigli da scavi novecenteschi nel territorio urbano di Roma. Conduce studi sui rinvenimenti monetali dal Molise. Dal 2023 collabora con l’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.