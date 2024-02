Dottoressa in Giurisprudenza, auguri a Maria Carlomagno di Agnone

Presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli, oggi, l’agnonese Maria Carlomagno ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. La neo dottoressa ha discusso brillantemente la tesi di laurea in Diritto finanziario e tributario dal titolo: “Diritti e garanzie del contribuente con particolare riferimento all’interpretazione giurisprudenziale della Legge 212/2000”. Relatore la professoressa Roberta Antonietta Giuseppina Alfano. A Maria gli auguri più sentiti per un cammino professionale ricco di soddisfazioni giungono dai genitori, da tutti i familiari e amici ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.