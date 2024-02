M’illumino di Meno 2024 – No Borders: spegniamo la luce, beviamo a lume di candela

È il 2005, 16 febbraio, il giorno di entrata in vigore del Protocollo di Kyoto: l’umanità si interroga sul proprio futuro come specie ma l’energia fotovoltaica ed eolica sono un progetto più che una realtà, limitare l’uso dei combustibili fossili sembra inconcepibile, di giustizia climatica non si parla. Da allora M’illumino di Meno ha continuato a coinvolgere in una festa dell’ambiente chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare. Senza retorica e con un po’ di piacevolezza.

Molise Wow insieme a Fondazione Italiana Sommelier Molise aderiscono all’iniziativa cercando di sensibilizzare gli appassionati del mondo dell’arte, della storia e del vino suggerendo corretti stili di vita e proponendo per sabato 17 febbraio una visita, con apposite torce ricaricabili, dei sotterranei del borgo di Termoli grazie ad un tour guidato che mostrerà lo scavo archeologico più antico della città a cinque metri di profondità.

Il percorso prevede poi una degustazione a lume di candela in cui verranno proposti 5 vini italiani che i partecipanti dovranno cercare di indovinare, all’interno delle suggestive sale della Casa Museo Stephanus che ospitano la Mostra fotografica LUCE di Antonio De Gregorio accompagnati dalla lettura dei “Racconti in bottiglia” a cura di Raffaello Lombardi e Filomena Sanzari della Compagnia Stabile del Molise.

«Un’esperienza unica e indimenticabile – assicurano gli organizzatori – ma soprattutto un’iniziativa di sensibilizzazione contro lo spreco energetico. Inoltre per essere di esempio nell’opera di riforestazione e attenzione al mondo vegetale regaleremo a tutti i partecipanti una piantina per il proprio giardino o balcone».

Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito www.molisewow.com o tramite tel. al 3770944933