Miss Romnì Italia contro le discriminazioni, vince Valentina Morelli di Colli al Volturno

Un Successo quello di Ieri a Teramo presso l’hotel Sporting in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani è stata eletta la prima “Miss Romnì Italia – una Miss contro le discriminazioni“ organizzato da Giulia DI Rocco originaria di Pratola Peligna (AQ) in collaborazione con il Comune di Teramo .

“Ho fatto la storia – dichiara la Di Rocco – per la prima volta da oltre 700 anni della presenza dei rom in Italia c’è un concorso di bellezza per le Donne Rom”.

Moda e bellezza come strumenti per abbattere il pregiudizio, l’obbiettivo che si era posta di realizzare Giulia Di Rocco.

Tante le concorrenti in gara provenienti da diverse regione dove però ad avere la meglio è stata Valentina Morelli 22 anni di Colli al Volturno Molise con un premio di 500€ offerto dall’associazione UCRI eletta da una giuria tecnica presieduta da Camillo Del Romano noto organizzatore di eventi di moda come Miss Mondo e Miss Universo.

Seconda Pasqualina Guarnieri di Avezzano e terza Ramona Gramiccia di Roma.

La fascia di miss eleganza Sara Cetty è stata assegnata a Laura Spinelli di Borgo Rosa mentre la fascia Miss Mistipè è stata conferita a Valeria Hamidovic di Roma.

Presenti anche il Sindaco Gianguido D’Alberto che con i suoi saluti istituzionali ha aperto il concorso e la consigliera comunale e membro delle Pari Opportunità della Provincia di Teramo Maria Cristina Marroni, oltre anche ai tanti artisti che si sono esibiti tra danza e musica.

Stilista ufficiale dell’evento è Sara Cetty la quale non solo ha curato le ragazze in gara ma anche realizzato una sfilata di moda rendendo ancora più suggestivo e prestigioso il Concorso insieme al direttore artistico Giuseppe Sarachella. L’iniziativa è sostenuta anche dalla cooperativa sociale di Isernia ’Il Geco’ di Sara Ferri.