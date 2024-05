Mobilità ecosostenibile, un “Duck” elettrico ad emissioni zero per la Polizia municipale di Agnone

La Polizia municipale di Agnone, ma all’occorrenza anche il locale nucleo di Protezione civile, ha un nuovo mezzo a disposizione per le proprie attività di istituto. Un ciclomotore ad emissioni zero che fa ottanta chilometri con una ricarica al costo stimato di un solo euro. Il motoveicolo che consentirà agli agenti della Polizia locale una mobilità ecosostenibile è stato consegnato in questi giorni dalla Taumat Srl di Atessa, alla presenza del consigliere comunale delegato alla Protezione civile, Mario Petrecca.

«Il nostro “Duck” nella città sede, tra le altre cose, della Pontificia fonderia di campane Marinelli. – annunciano dall’azienda atessana – Il ciclomotore elettrico a tre ruote consegnato nel pittoresco Comune di Agnone. Grazie al sindaco Daniele Saia, sensibile verso l’ambiente e la mobilità ecosostenibile, il Comune di Agnone ospiterà il Duck, che verrà utilizzato dalla Polizia municipale e la Protezione civile».

Alla consegna sono stati presenti, a rappresentare l’amministrazione comunale e l’ente, il consigliere e capo della Protezione civile, Mario Petrecca, il dipendente comunale Ettore Fiorito e il comandante della Polizia municipale, Pietro Porfilio. «Diamo così continuità alla collaborazione tra Taumat e la Regione Molise» chiudono dalla azienda Taumat Srl di Atessa.