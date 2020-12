Modello Merkel anche in Italia: verso il lockdown per Natale e Capodanno

AGI – Pd e M5s sulla linea dura, così il ministro della Salute Speranza. La responsabile dell’Agricoltura e capo delegazione Iv, Bellanova attendista. È questa la ‘fotografia’ del vertice (durato poco piò di un’ora) di governo tenutosi alla luce delle scene di assembramento soprattutto nelle grandi città che contrastano quanto ha deciso la Germania. Anche il premier Conte, secondo quanto viene riferito, ha sottolineato nell’incontro il pericolo della terza ondata, facendo riferimento – al pari di Franceschini, Speranza, Boccia e Bonafede – alle misure adottate dalla Merkel. Da mercoledì in Germania si dovranno chiudere tutti i negozi – con esclusione di alimentari e drogherie – e saranno vietati gli assembramenti all’aperto, inoltre niente obbligo di presenza a scuola.

Proprio per scongiurare una nuova impennata di contagiati e di morti l’esecutivo è orientato ad una nuova stretta a Natale. Anche se la Bellanova non ha dato ancora la disponibilità di Iv a chiudere, chiedendo di sentire prima gli esperti per poi adottare anche provvedimenti più rigorosi “ma chiari” e comprensibili ai cittadini.

