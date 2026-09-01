Modernizzazione e sostenibilità del comparto zootecnico, il patto d’intesa siglato a “Casearia”

Coldiretti Molise ed Ara Campania e Molise insieme per difendere il comparto zootecnico, le produzioni locali, il vero Made in Italy e la salute dei cittadini. Questo lo scopo del Protocollo d’Intesa, firmato lo scorso 28 agosto tra…

Coldiretti Molise ed Ara Campania e Molise insieme per difendere il comparto zootecnico, le produzioni locali, il vero Made in Italy e la salute dei cittadini. Questo lo scopo del Protocollo d’Intesa, firmato lo scorso 28 agosto tra Coldiretti Molise, in persona del Presidente Claudio Papa e del Direttore Franco Dell’Acqua, ed Ara Campania-Molise, in persona del Presidente Davide Minicozzi e del Direttore Augusto Calbi, al termine della lunga giornata di eventi di approfondimento “La filiera lattiero-casearia: Innovare per crescere”, a cura di Coldiretti Molise, “Il Servizio di Assistenza Tecnica negli Allevamenti Molisani: strumento per il Miglioramento della Zootecnia e la Valorizzazione delle Produzioni”, a cura di Ara Campania-Molise, e “I nuovi bandi regionali rivolti al settore agricolo, agrituristico e zootecnico”, a cura del Dipartimento all’Agricoltura della Regione Molise.

Agli eventi, che si sono tenuti nel corso della fiera nazionale dei prodotti lattiero – caseari “Casearia 2026” che si tiene annualmente ad Agnone (IS) dal 28 al 30 agosto di ogni anno, oltre all’Assessore all’Agricoltura Salvatore Micone, al Presidente ARA Campania Molise, Davide Minicozzi, ed al Presidente di Coldiretti Molise, Claudio Papa, ha partecipato anche una numerosa delegazione di allevatori molisani che ha presenziato anche alla cerimonia finale della firma del Protocollo.

“Questa Intesa – ha affermato il direttore regionale di Coldiretti Molise Franco Dell’Acqua – è nata con il comune obiettivo di promuovere la qualificazione, la modernizzazione e la sostenibilità del comparto zootecnico regionale”.

“Per raggiungere questo obiettivo – ha spiegato il presidente di Coldiretti Molise, Papa – Coldiretti Molise e Ara Campania-Molise si propongono di realizzare eventi divulgativi e formativi, incentrati sui temi chiave della sanità e del benessere animale, della biosicurezza, dell’igiene negli allevamenti e della sicurezza delle produzioni di origine animale, conciliando la salute umana, animale e ambientale, e rafforzando il legame tra la qualità delle produzioni tipiche molisane e la tutela dei consumatori”.

“Il Protocollo – ha dichiarato il presidente di ARA Campania Molise, Minicozzi – prevede, inoltre, la definizione di specifici programmi operativi e ricerca condivisa di risorse finanziarie (pubbliche e private) per l’organizzazione di manifestazioni, convegni e corsi di formazione professionale, nonché una sinergia nei canali di informazione e promozione dei due enti per sensibilizzare l’opinione pubblica e valorizzare il ruolo multifunzionale delle imprese agricole e zootecniche sul territorio”.

“Il Protocollo – ha concluso il Direttore di ARA Campania Molise, Calbi – si propone di dare concreta attuazione alla definizione di un efficace strumento per fare rete e per sostenere e far crescere il comparto zootecnico molisano, ponendosi quale buona pratica regionale che ci auguriamo possa essere sostenuta e valorizzata anche dalla stessa Regione”.