Cambiamenti climatici e risvolti psicologici dello spopolamento «coatto», con il professor Perilli a Castelguidone

Un interessante approfondimento psicologico sul tema dello spopolamento delle aree interne dell'Appennino, oggi pomeriggio a Castelguidone, con il professor Enrico Perilli, psicoterapeuta e docente dell'università de L'Aquila. I cambiamenti climatici hanno già invertito le rotte migratorie delle popolazioni,…

Un interessante approfondimento psicologico sul tema dello spopolamento delle aree interne dell’Appennino, oggi pomeriggio a Castelguidone, con il professor Enrico Perilli, psicoterapeuta e docente dell’università de L’Aquila.

I cambiamenti climatici hanno già invertito le rotte migratorie delle popolazioni, che stanno ripopolando le zone interne, i piccoli centri, in fuga dai grandi agglomerati urbani. Un fenomeno già in atto che andrà accentuandosi nei prossimi decenni. Su queste tematiche il professor Perilli ha accettato di rispondere a qualche nostra domanda.





