Mostra tartufo, richiamo della Prefettura. Sindaca costretta a smentire se stessa: «Serve il green pass»

Riceviamo dal sindaco di San Pietro Avellana, Simona De Caprio, e pubblichiamo:

«La 26° Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Pietro Avellana (IS), che si terrà il 31 ottobre e il 1° novembre 2021, è organizzata nel rispetto delle normative anti-Covid. Gli stand saranno collocati all’aperto, nella piazza del paese, non in un percorso chiuso, e in totale sicurezza.

La pagina Facebook dell’evento dove è scritto chiaramente «NO GREEN PASS»

L’indicazione “senza obbligo di Green Pass” fa riferimento alla normativa nazionale in vigore, nella quale è precisato che l’amministrazione comunale non ha alcun obbligo di controllare i certificati verdi. Questo non significa che coloro che vogliono partecipare alla manifestazione debbano essere sprovvisti di Green Pass. È dunque necessario il Green Pass per partecipare. Lavoriamo per un evento che sia sicuro e accogliente per tutti».