Mountain bike, a Carovilli seconda edizione della “Cost to Cost”: appuntamento domenica 24 luglio

L’Asd Carovilli Bike organizza per il secondo anno consecutivo ‘Carovilli Cost to Cost’ gara di mountain bike cross country che assegna i titoli regionali FCI Molise. L’appuntamento è per domenica 24 luglio a Carovilli.

“Siamo nati un anno fa da un gruppo di amanti della bici, travel, mountain bike, corsa ed e-bike che volevano fondare un team sotto l’effige della Federazione Ciclistica Italiana – dichiara Stefano Testa, presidente dell’Asd Carovilli Bike –. La nostra è un’organizzazione no profit che ha come finalità tra l’altro lo sviluppo, la pratica e la diffusione del ciclismo e la promozione del nostro territorio. Mission della nostra azione è inoltre mettere in campo attività sociali in sinergia con altri soggetti territoriali nell’intento di stimolare i giovani alla pratica dello sport contro le dipendenze, il disagio giovanile e il rischio criminalità a favore dello sviluppo e dell’integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze. Abbiamo – prosegue Testa – organizzato passeggiate ecologiche, ripulito sentieri che erano chiusi da anni e creato altri nuovi per renderli accessibili agli amanti delle ruote e del trekking. Abbiamo iniziato i preparativi alla manifestazione che è patrocinata dall’amministrazione comunale, dalla Pro loco e dalla Regione Molise che hanno capito la valenza di questo evento”.

La ‘Carovilli Cost to Cost’ fa parte dei circuiti ‘Sulle Orme dei Sanniti’, ‘Molisn’t Mtb’ e ‘X-Legend’ e prevede un percorso ad anello cross country di 6 chilometri da ripetere più volte a seconda dell’età dei partecipanti.