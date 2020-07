Movida a Trivento, controlli a tappeto dei Nas

I Carabinieri della Stazione di Trivento hanno coadiuvato militari del NAS – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Campobasso, in un capillare servizio di controllo ai locali della “movida” cittadina, ove diverse sono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, frequentate da giovani sia del posto che dei comuni vicini. Nel corso del servizio protrattosi dalla tarda serata di sabato alle prime ore della domenica, si è avuto modo di constatare un sostanziale rispetto delle direttive in tema di distanziamento sociale e uso dei DPI, come previsto dalle normative COVID e non sono state rilevate inadempienze da parte dei gestori.

