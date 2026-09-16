Movida violenta nel Chietino, la Prefetto D’Agostino: «Lo Stato non arretra davanti a nulla» e ordina maggiori controlli

«Lo Stato non arretra davanti a nulla e il Comitato odierno presso la “Casa dei Cittadini” rappresenta un modo per rassicurare e pianificare servizi finalizzati a migliorare il sereno e regolare svolgimento della vita sociale, caratterizzata da accoglienza,…

«Lo Stato non arretra davanti a nulla e il Comitato odierno presso la “Casa dei Cittadini” rappresenta un modo per rassicurare e pianificare servizi finalizzati a migliorare il sereno e regolare svolgimento della vita sociale, caratterizzata da accoglienza, laboriosità e spirito di aggregazione. A tal fine tutti devono continuare a collaborare con le istituzioni, segnalando ogni situazione di particolare criticità e potenziale pericolo, attraverso una efficace cittadinanza attiva».

Sono le parole della Prefetto D’Agostino che ha presieduto, presso il Comune di Francavilla al Mare, una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, con la partecipazione del Questore, Marseglia, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Pellegrino e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Otranto.

Nel corso dell’incontro, richiesto dal Sindaco Russo a seguito dei recenti episodi registrati in quel Comune, è stata esaminata approfonditamente la situazione dell’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio, anche con i dati forniti dalle Forze dell’Ordine, che hanno restituito uno scenario non allarmante, benché i fenomeni violenti connessi alla malamovida ed all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, anche tra giovanissimi, hanno generato smarrimento e preoccupazione nella comunità.

Una risposta concreta da parte delle Forze dell’Ordine si è avuta nell’immediatezza dei fatti, con l’identificazione ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria degli autori degli episodi delinquenziali e di intolleranza, oltre che una mirata intensificazione dei controlli sul territorio.

Il Comitato ha, dunque, tracciato una linea d’azione basata sulla valorizzazione della collaborazione tra Forze di Polizia e Polizia Locale, alla quale è stato, tra l’altro, richiesto un particolare impegno nella sensibilizzazione dei gestori di pubblici esercizi a rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Il consesso ha, inoltre, sottolineato l’importanza di una preventiva attività, da parte degli assistenti sociali, di intercettazione di sintomi di disagio giovanile, spesso alla base di episodi violenti analoghi a quelli verificatisi recentemente.

E’ stata, altresì, esaminata l’efficienza dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, al fine di valutare una implementazione degli stessi attraverso l’applicazione di dispositivi tecnologici di nuova generazione.

Il Sindaco Russo, nel condividere integralmente le linee strategiche individuate dal Consesso, ha manifestato la piena disponibilità a porre in essere ogni iniziativa utile ad agevolare le attività delle Forze di Polizia, nonché a garantire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento delle agenzie educative per migliorare il benessere della comunità.