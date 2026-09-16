Prefetto Montella in visita a Vastogirardi, ricevuto in Comune dal sindaco Cea e dalle Forze dell’ordine

Il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha fatto visita al Comune di Vastogirardi, ove è stato accolto, presso il Municipio, dal Sindaco Antonio Cea e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle Forze dell'ordine operanti sul territorio. L’incontro,…

Il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha fatto visita al Comune di Vastogirardi, ove è stato accolto, presso il Municipio, dal Sindaco Antonio Cea e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle Forze dell’ordine operanti sul territorio. L’incontro, svolto in un clima di proficua collaborazione, rientra nella missione istituzionale della Prefettura di fungere da raccordo tra lo Stato e gli enti locali: un’attività volta a garantire presenza e vicinanza delle istituzioni soprattutto alle piccole comunità, sostenendo il dialogo con gli amministratori e promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha avuto modo di visitare il centro storico, esprimendo vivo apprezzamento per la cura del decoro urbano e per l’impegno profuso dall’amministrazione nella valorizzazione del patrimonio locale.

Il confronto, produttivo e cordiale, è stato incentrato su talune rilevanti tematiche che accomunano i centri montani dell’area dell’Alto Molise: con riguardo alla sicurezza urbana il Prefetto ha apprezzato il vigente sistema di videosorveglianza, utile non soltanto per fronteggiare gli eventi criminosi, ma anche per fornire alla cittadinanza un efficace strumento di risposta alle situazioni di emergenza.



Il Sindaco ha, inoltro, posto l’attenzione sul crescente fenomeno della riduzione e del conseguente invecchiamento della popolazione, che si traduce in una diminuzione quantitativa dei residenti, producendo altresì effetti sulla tenuta dei territori, come la riduzione dei servizi essenziali alla popolazione.



Al riguardo, Il Prefetto ha ribadito l’importanza di attuare misure di politica territoriale dirette al miglioramento della qualità dei servizi e delle opportunità economiche nei territori, anche allo scopo di contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne della nostra provincia. Sul punto, il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla opportunità che i Sindaci adottino congiuntamente misure di politica territoriale finalizzate alla valorizzazione del territorio, in modo da incentivare anche eventuali iniziative economiche. Ha sottolineato la necessità di mettere a fattor comune risorse, competenze e progettualità tra i Comuni, promuovendo sinergie operative e iniziative condivise volte a contrastare situazioni di marginalità che interessano le aree interne della provincia, per sostenere uno sviluppo locale equilibrato e duraturo.

Il Prefetto Montella, nel congedarsi, ha assicurato al Sindaco la massima attenzione all’entroterra ed alle esigenze di tutta la comunità, esprimendo, altresì, un significativo apprezzamento per gli sforzi posti in essere dall’amministrazione comunale in ordine agli investimenti in infrastrutture e turismo che promuovono lo sviluppo del territorio a vantaggio delle future generazioni.

«La visita – ha dichiarato il Prefetto Montella – è stata una occasione per dimostrare la concreta, sinergica cooperazione multilivello e l’attenzione che le Istituzioni intendono assicurare alle realtà locali, anche attraverso una costante attività di collaborazione, di supporto e di indirizzo, allo scopo di garantire la piena rispondenza delle risposte politiche ai bisogni reali e condivisi dai territori».