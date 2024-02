Mucche rubate a Vastogirardi, gli inquirenti battono la pista foggiana

Proseguono le indagini a tutto campo dei Carabinieri di Agnone per risalire ai colpevoli che la notte di venerdì sera hanno messo a segno il colpo di 25 mucche trafugate nelle campagne di Vastogirardi ad un imprenditore del posto. Tra le piste battute quelle che portano alla mafia foggiana esperta in simili operazioni. Dalle prime ricostruzioni emergono ulteriori particolari che vorrebbero ad entrare in azione una vera e propria banda specializzata. Il titolare della stalla non esclude una pista locale o quanto meno un palo a fornire precise indicazioni ai malviventi. (domani sul quotidiano Primo Piano Molise ulteriori particolari)